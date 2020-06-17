Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
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Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı

Sahil kenarında lüks restoran açtığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Demet Akalın, sessizliğini bozdu. Ailesiyle alışveriş merkezinde görüntülenen şarkıcı "Mekan bizim değil, Okan'ın ailesine ait" dedi.

Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı
17.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:37

Geçtiğimiz günlerde salgın nedeniyle konserleri iptal olduğu için ekonomik zorluk yaşadığı söylenen Demet Akalın'ın boğazda Hira Han adında bir restoran açtığı ileri sürüldü. Kısa sürede gündem olan Akalın, konu hakkında ilk kez konuştu.

"BİZİM DEĞİL, KARDEŞİMİN"

Demet Akalın, önceki gün kızı Hira ve eski eşi Okan Kurt ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Maddi zorluk çektiğini söylemesinin ardından restoran açtığı gerekçesiyle tepki çeken Akalın, ısrarlı sorular üzerine O restoran benim değil arkadaşlar. Okan'ın ailesine ait" dedi. Okan Kurt ise "Restoran bizim değil arkadaşlar. Kız kardeşim açtı orayı. Dilan Kurt'a ait" şeklinde konuştu.

Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı

TWITTER'DAN TEPKİ YAĞDI

"Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın'ın restoran açtığı yönündeki iddia Twitter'da da gündem olmuştu. Akalın için "Geçinebilmek için yemek sektörüne girmiş", "Lahmacunu 5 liraya verirsiniz artık malum geçinemeyenleri en iyi siz anlarsınız" ve "Hani geçinemiyordun?" yorumları yapıldı.

Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı

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