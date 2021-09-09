Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince hatalı park cezası iptal edildi
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Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince hatalı park cezası iptal edildi

Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince hatalı park cezası iptal edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmediği için mahkemece iptal edildi.

Kahramanmaraş'ta otomobilini otobüs durağı yakınına park eden sürücüye polis tarafından yazılan hatalı park cezası, delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmediği için mahkemece iptal edildi.

Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda 13 Nisan 2021 tarihinde otomobilini otobüs durağının yakınına park eden isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiye hatalı park nedeniyle polis ekiplerince 132 lira ceza uygulandı.

Cezaya itiraz eden kişi, kendisine haksız yere ceza yazıldığını, otomobilini otobüs durağına en az 15 metre uzağa park ettiğini savunarak avukatı aracılığıyla dava açtı.

Kahramanmaraş 2.Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada, otomobil sürücüsüne yazılan ceza ve o sırada polis ekiplerince çekilen fotoğraf incelendi.

Durağa en az 15 metre uzağa park ettiğini öne süren ve kendisine haksız ceza yazıldığını, bu nedenle cezanın iptalini talep eden davacıyı haklı bulan mahkeme, ceza fotoğrafında otobüs durağının gözükmemesi ve aracın nizami park halinde olması dolayısıyla cezanın iptaline hükmetti.

Davacının avukatı Damla Yağmur Ay, AA muhabirine, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin Türk Ceza Kanunu'na (TCK) sabit ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Polis memurlarının çektiği fotoğraflarda araçla birlikte durak gözükmediği için mahkemece kural ihlali yapıp yapmadığı tespit edilemedi. Bu noktada bir şüphe bulunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesinden dolayı müvekkile hükmedilen idari para cezası iptal edildi."

Kararın emsal nitelikte bir karar olduğunun altını çizen Ay, vatandaşlara trafik cezası yemeleri durumunda bu ayrıntılara dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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Delil olarak sunulan fotoğrafta durak gözükmeyince hatalı park cezası iptal edildi - Haberler
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