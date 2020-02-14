DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Haberler » Güncel » DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret - Haber

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü'yü makamında ziyaret ederek, Türkiye-Irak arasındaki ticaret konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

14.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:34
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret

Türkmen iş adamı ve 'nun (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü'yü makamında ziyaret etti.

TİCARET KONULARI ELE ALINDI

Tütüncü, 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseti Başkanı seçilen Taha'ya tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ticaret konuları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Tütüncü, görüşme sonunda Taha'ya ziyaretleri için teşekkür etti.


Haber Videosu

: DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler