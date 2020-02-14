DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret
DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü'yü makamında ziyaret ederek, Türkiye-Irak arasındaki ticaret konuları hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Türkmen iş adamı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü'yü makamında ziyaret etti.
TİCARET KONULARI ELE ALINDI
Tütüncü, 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseti Başkanı seçilen Taha'ya tebriklerini iletti. Görüşmede, Türkiye-Irak arasındaki ticaret konuları ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.
Tütüncü, görüşme sonunda Taha'ya ziyaretleri için teşekkür etti.