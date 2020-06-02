Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi
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Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi

İstanbul'da Faslı kadın yolcuyu önce araç içinde tokatlayıp ardından araç dışında yere yatırarak boğazını sıkan taksicinin Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz olarak iptal edildi.

02.06.2020 15:22 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:13

Geçtiğimiz Şubat ayında, doğum yapan ablasını ziyaret etmek için Kocaeli'nden İstanbul'a gelen Fas uyruklu kadın yolcuyu darp eden şoförün görüntüleri ortaya çıkmıştı. Beyoğlu'ndan Kasımpaşa istikametine gitmek için aracına binen yolcuyu 22 TL'lik ücreti alabilmek için darp ettiği belirtilen şoförün, yolcuya uyguladığı şiddet araç kamerasına saniye saniye yansımıştı.

TAKSİ KULLANMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yaşanılan olayın görüntülerini inceleyen İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES), şoförün "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" süresiz iptal etti. Ayrıca olayın yaşandığı 34 TDH 90 plakalı taksinin de izin belgesi askıya alındı ve araç trafikten men edildi.

SERBEST KALMIŞTI

Yaşadığı şokun ardından polise ihbarda bulunun kadın yolcu, darp raporu alarak şoför hakkında şikayette bulunmuştu. Kısa sürede yakalanan şoföre, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılırken ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kadın yolcuyu yere yatırıp boğazını sıkan taksi şoförünün lisansı iptal edildi

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (2)
JUBA: ADAMDA 32 KİŞİNİN KATİLİ TİPİ VAR. BU ADAMLAR ÇÖLLERDE YAŞASIN, İNSAN İÇİNDE DEĞİL.
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LD: cok ıyı olmuş suresız men hıc bır sekılde bır daha tasıma ısınde calıstırlmaması lazım suraya bakarmısın 22 tl ıcın sukurkı oldurmemıs kadını .
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