Defter Şarkısıyla If Performance sahnesinde konser verdi

19.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:38

Defter" isimli Mabel Matiz şarkısıyla beklediği kitleyi genişleten sanatçı İF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlere muhteşem bir konser ziyafeti sundu.

Defter" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç şarkıcı Merve Çalkan yeni projelerine hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Merve Çalkan konserine gelen müzikseverlere sürprizlerinin devam edeceğini ve kendisine gösterilen ilgiye layık olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler