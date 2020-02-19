Defter Şarkısıyla If Performance sahnesinde konser verdi
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Defter Şarkısıyla If Performance sahnesinde konser verdi

Etkileyici sesiyle kendisine hatırı sayılır bir seyirci kitlesi edinen Merve Çalkan, IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerle bir araya geldi.

19.02.2020 08:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 08:38
Defter Şarkısıyla If Performance sahnesinde konser verdi

Defter" isimli şarkısıyla beklediği kitleyi genişleten sanatçı İF Performance Hall sahnesinde müzikseverlere muhteşem bir konser ziyafeti sundu.

Defter" şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan genç şarkıcı Merve Çalkan yeni projelerine hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Merve Çalkan konserine gelen müzikseverlere sürprizlerinin devam edeceğini ve kendisine gösterilen ilgiye layık olacağını söyledi.

Kaynak: Bültenler
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