Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ı ayırdığı söylenen Serenay Sarıkaya, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

23.10.2019 11:53

Bir buçuk yıldır aşk yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkisini sonlandırdı. Çiftin ilişkisini güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın bitirdiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün ortaya atılan iddialardan sonra görüntülenen Serenay Sarıkaya, hakkında çıkan haberlere sessiz kaldı.

DEFNE, SERENAY'I KISKANINCA İLİŞKİYİ BİTİRDİ

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programının haberine göre; Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin arasına Serenay Sarıkaya girdi. Yılmaz ile Sarıkaya'nın samimiyeti Defne Samyeli'yi kızdırdı. İkili bu sebeple ciddi bir tartışma yaşadı. Kıskanılmaktan hiç hoşlanmayan Yılmaz ise bu durumdan rahatsız oldu. Bunun üzerine de Defne Samyeli ayrılık kararı aldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ise Defne Samyeli'nin çok hoşlanmadığı Ozan Güven tanıştırdı.

HIZLA ARABASINA BİNDİ

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisini bitiren kadın olarak anılan Serenay Sarıkaya, dün bir mekandan çıkarken görüntülendi. İlişki bitiren kadın olarak gösterilen Sarıkaya, muhabirlerin Cem Yılmaz'la alakalı sorularına yanıtsız kaldı. Sorula karşısında sinirlenen Sarıkaya, aracına binerek kapıyı sert bir şekilde kapattı.