Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
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Defne Samyeli, Cem Yılmaz, Magazin

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli'nin makyajsız hali ise takipçilerini ikiye böldü.

10.04.2020 15:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:18
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kendisinden ayrılarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasıyla bir süre gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeye devam ediyor.

MAKYAJSIZ POZUNU PAYLAŞTI

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle vaktini evinde geçiren Defne Samyeli, evdeki hallerini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Her fırsatta estetik yaptırmadığını ve doğal olduğunu söyleyen Samyeli, makyajsız fotoğrafını paylaştı. Samyeli pozuna "Atalet ve rehavet günleri" yorumunu bıraktı.

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Samyeli'nin makyajsız halini çok beğenirken bir kısmı da hiç beğenmedi.

"YÜZÜMDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Yüzünde estetik olmadığını söyleyen Defne Samyeli bir açıklamasında "Hiçbir küçük dokunuş... Hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın... Olsa söyleyeyim. Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum" demişti.

Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
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Haber Yorumları (5)
500
SMZ: TOPLUM BU KADAR ZOR GÜNLER GEÇİRİRKEN DEFNENİN DURUMUNA MI TAKILIYOR. BENCE HAYIR.
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G: ÇOK ÇİRKİN
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AVNİ: makyajlı halide güzel değildi.
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ZİYAA: Biz de inandık!. . Her tarafın botoks. . .
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TANKUT: Hadiseden güzel, ama Melis daha güzel. :)
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500
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