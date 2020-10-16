Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti
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Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti

16.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:12

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı. Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafı çok cüretkar bulunduğu için tepki çekti.

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli bluzuyla verdiği pozunu yayınladı.

"BİRAZ DOĞAL OL"

Son zamanlarda cüretkar pozlarını paylaşan ve yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı. Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı. Öte yandan Derin Talu'nun poz verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Derin Talu'nun çok konuşulan pozu ve gelen tepkiler...

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti

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Haber Yorumları (2)
ZSDS: REZİLLİK. BİR İNSAN KIZINI NASIL BÖYLE YETİŞTİRİR. ADNAN IN KEDİCİKLERİNE DÖNMÜŞ. ANNESİ BUNU BÖYLE BÜYÜTTÜYSE KIZIDA KIZINI NASIL BÜYÜTÜR DÜŞÜNÜN ARTIK. SIRF ŞÖHRET UĞRUNA. MEMET ALİ ERBİL GİBİ BİRGÜN OLUR AMA İŞ İŞTEN GEÇER
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....: yeni nesil zengin sanatcıların zengin iş adamlarının yeni melekleri annelerinin yollarından gidiyorlar para hırsı insanı ne hale getiriyor annelerinin siyasetciler, iş adamları, zengin sanatcılarla birlikteliği benim midemi bulandırıyor istediği kadar güzel olsunlar
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