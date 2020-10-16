Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu sosyal medya hesabından mini etekli bir pozunu paylaştı. Pozlarıyla adından söz ettiren Talu'nun son fotoğrafı çok cüretkar bulunduğu için tepki çekti.

Güzelliği ile genç kızlara taş çıkartan 48 yaşındaki Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu ile evliliğinden olan kızlarından 17 yaşındaki Derin Talu, 242 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından mini etekli ve göğüs dekolteli bluzuyla verdiği pozunu yayınladı.

"BİRAZ DOĞAL OL"

Son zamanlarda cüretkar pozlarını paylaşan ve yaptığı makyajdan dolayı 17 yaşından daha büyük göründüğü söylenen Talu'nun son pozuna da yorum yağdı. Fotoğrafı beğenenlerin yanı sıra "Biraz doğal ol" ve "Ailesi bu pozlara nasıl bir şey demiyor?" yorumu yapıldı. Öte yandan Derin Talu'nun poz verirken gülmemesi de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

İşte Derin Talu'nun çok konuşulan pozu ve gelen tepkiler...