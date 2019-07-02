Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu'dan bikinili poz

Sevilen komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu da dikkat çekiyor.

YAKIN TAKİPTE

Defne Samyeli'nin 15 yaşındaki kızı Derin Talu, paylaşımlarıyla sosyal medya kullanıcılarının yakın takibinde. Paylaşımlarıyla öne çıkan Derin Talu takipçileri tarafından güzelliğine vurgu yapılsa da yaşından oldukça büyük göründüğü gerekçesiyle eleştirilerin de hedefi oluyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bodrum'da tatil yapan Derin Talu paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Talu son olarak bikinili paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Takipçileri Talu'nun fotoğraflarına binlerce beğeni mesajı yağdırdı.