Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
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Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiğini ima ederek magazin gündemini sallayan Defne Samyeli'den beklenen hamle geldi. Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'la olan fotoğraflarını Instagram hesabından sildi.

19.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:00
Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

ve aşkı gündemini sarsmaya devam ediyor. Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi , ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etti.

"ALDATILDIM" DEDİ AMA FOTOĞRAFLARI SİLMEDİ

Defne Samyeli, aldatıldığını söylemesine rağmen sosyal medya hesabından yer alan ve Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

GEÇ DE OLSA KALDIRDI

Defne Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri henüz silmedi.


Kaynak: Snob Magazin


Haber Videosu

: Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
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