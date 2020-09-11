Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım
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Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumda biri vardı. Hatta bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" cevabını vererek şaşırttı.

11.09.2020 09:10 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:30

Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

"ONUN BU DÜNYADA OLMAMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Armağan Çağlayan'ın sorularına içtenlikle yanıt veren ve her daim sakinliğiyle bilinen Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar... Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok" yanıtını verdi.

Bu anları gülerek anlatan Samyeli, bahsettiği kişinin kimliği hakkında bir şey söylemedi.

Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım
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