DEAŞ üyesi, sosyal medyadaki "Yakında inşallah" terör paylaşımını para karşılığında yapmış

25.09.2019 18:17

Konya'da, kağıda Arapça "Yakında inşallah" yazılı mesajla, Alladdin Tepesi'nden Konya'yı gösteren bir fotoğraf paylaşanterör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu Hasen El Halil (21) adliyeye sevk edildi. El Halil'in sorgusunda, sosyal medyada tanıştığı kişinin bu paylaşımı yapmasını istediğini, bu paylaşım için de kendisine para göndereceğini söylediği öğrenildi.

1 yıldır Türkiye'de, 1 aydır da Konya'da oturan Suriye uyruklu sığınmacı Hasen El Halil, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydının ortaya çıkmasının ardından, 16 Eylül günü Arapça yazılı bir not paylaştı. Alaeddin Tepesi'nden kenti gösteren bir fotoğrafla Arapça not, sosyal medyadan paylaşıldı. Notun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Hasen El Halil'i yakalayıp gözaltına aldı.

"PARA KARŞILIĞI YAPTIM"

Suriye'nin İdlip kenti nüfusuna kayıtlı El Halil'in polisteki sorgusunda sosyal medyada tanıştığı kişinin kendisine böyle bir paylaşım yapmasını istediğini, bunun karşılığında ise para göndereceğini ancak parayı daha göndermediğini öne sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Hasen El Halil, sorgusunun ardından bugün 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasını yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Hasen El Halil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya, bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah' yazılı, Alladdin Tepesi´nden Konya´yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli, kimliği henüz belirlenemeyen örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili Konya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "16.09.2019 Pazartesi günü üzerinde Arapça "Yakında İnşallah" ibareli DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt ile ilimiz Alladdin Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek sosyal medya üzerinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 tarihinde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış olup, şahsın anılan terör örgütü ile iltisak ve irtibatlarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

NE OLMUŞTU?

Bir kağıda Arapça 'Halife Ebu Bekir el Bağdadiye hediye. Allah onu korusun. Türkiye Konya vilayeti, Furkan kurumu yakında inşallah" yazılı, Alladdin Tepesi'nden Konya'yı gösteren bir fotoğraf paylaşan Suriyeli,yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA