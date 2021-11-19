DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi Mar Gorgis Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı - Haberler
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DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi Mar Gorgis Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

AA / Ismael Adnan Yaqoob - Haberler | Güncel

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yılları arasında Musul kentini işgali sırasında, DEAŞ militanları tarafından ağır tahribata uğrayan tarihi Mar Gorgis Keldani Katolik Kilisesi, yeniden inşa edilerek, 7 yıl aradan sonra düzenlenen ayinle açıldı.

Irak'ta terör örgütü Deaş'ın 2014-2017 yılları arasında Musul kentini işgali sırasında, DEAŞ militanları tarafından ağır tahribata uğrayan tarihi Mar Gorgis Keldani Katolik Kilisesi, yeniden inşa edilerek, 7 yıl aradan sonra düzenlenen ayinle açıldı.

DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi Mar Gorgis Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi Mar Gorgis Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

DEAŞ'ın tahrip ettiği tarihi Mar Gorgis Kilisesi 7 yıl aradan sonra yeniden açıldı

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AA / Ismael Adnan Yaqoob - Son Dakika Haberleri

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