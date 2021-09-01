Dead Space Remake canlı yayını oyuna önbakış sağladı!

EA Motive, korku temalı Dead Space hayranları için oyunun yenilenmiş versiyonuna özel canlı yayınını Twitch ve YouTube üzerinden dün akşam gerçekleştirdi.

Dead Space hayranları, EA Motive'incanlı yayını sayesinde yaklaşmakta olan remake'e göz atabildiler. Dead Space'in yeniden tasarlandığına dair söylentiler bir süredir yaygındır ve resmi bir fragman ile nihayet iddialar doğruluk kazanmış oldu.

DEAD SPACE REMAKE CANLI YAYIN İLE GÖSTERİME GİRDİ

Bu yazın başlarında EA Play Live etkinliği sırasında 2013 yılında piyasaya sürülen Dead Space'in remake versiyonu duyuruldu. EA henüz oyunla ilgili belirli ayrıntılar vermemiş olsa da, oyuncular orijinal oyuna kıyasla bir dizi farklılık bekleyebilirler.

EA Play Live tanıtım fragmanında çok fazla detaya yer vermese de, Dead Space hayranları dün akşam Twitch ve YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın sayesinde, yeniden yapılanmaya ön bakış sağlayabildiler.

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