Dayı ve Yeğenlerin Kavgasında 2 Kişi Toprağa Verildi

Muş'un Hasköy ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi ve 5 kişinin yaralanması ilçede büyük üzüntüye neden oldu.



Hasköy ilçesinde dün gece Afşar ve Basum aileleri arasında meydana gelen kavgada 2 kişi ölmüş, 5 kişi ise yaralanmıştı. Aralarında ağaç kesme ve arazi anlaşmazlığı bulunan akraba Afşar ve Basum ailelerinin silahlı kavgası ilçede şok etkisi oluşturdu. Olayda hayatını kaybeden Resul Afşar ve babası Fetullah Afşar sabah saatlerinde Hasköy mezarlığında toprağa verildi. Cenazelerin toprağa verilmesinin ardından merkez cami taziye evinde taziyeler kabul edildi.



Büyük üzüntünün hakim olduğu ilçede gazetecilere açıklamalarda bulunan kanaat önderi Hikmet Karayel, Hasköy'ün bu olayı kesinlikle hak etmediğini söyledi. Hasköy halkının derin üzüntü içerisinde olduğunu aktaran Karayel, "Hasköy halkı olarak bu olay hepimizi şok eden bir olaydır. Bir aile içinde yaşanan bir cinayettir, hepimiz üzgünüz. Şoktayız. İlçemizde ve aşiretimizde olmayan bir olay, onun için ilçe halkı olarak büyük üzüntü duyduk. Ortada bir kan davası, bir önemli olay yokken böyle bir hadise yaşandı. Aile içinde hem amca çocukları hem de dayı yeğen iki taraflı bir akraba bağı var. Biz bunu bir cinnet olayı olarak değerlendiriyoruz. Onun için tüm ilçe halkı bölge olarak, aşiret olarak hüzünlüyüz. Allah bir daha böyle acı bir olay yaşatmasın bize. Hiç istemediğimiz olaylardır" dedi.



Bölgede bu tür olayların gittikçe azaldığını hatırlatan Karayel, "Olaylar yok denenecek seviyeye gelmişti. Ancak bu üzücü olay meydana geldi. Görüyorsunuz bütün halkımız üzgün, yas içindeyiz. Yaralılardan birinin durumu ağır, diğer 4 yaralının ise hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.



İlçe sakinlerinden Kerem Sayan ise dün akşam ilçede menfur bir olay yaşandığını belirterek, "Yaşanan bu üzücü olay bütün ilçe halkı üzüntüye sokmuştur. Kavga edenler tamamen yakın akrabadır. Ancak biz bir musibet olarak ilçemizin başına geldiğini değerlendiriyoruz. İnşallah böyle bir olay ilçemizde yaşanmaz. İlçemizin birliği, beraberliği bugüne kadar devam etmiştir. Bizim temennimiz bundan sonra böyle bir olay olmayacağıdır" şeklinde konuştu.



Meydana gelen olayda, Fetullah Afşar ve oğlu Resul Afşar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hamdullah Afşar, Asya Afşar, Adil Afşar, Cüneyt Afşar ve Ecevit Kızılkan ise yaralanmıştı. - MUŞ