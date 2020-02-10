Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme
Konya'da bir erkek tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken yaşanan münakaşa sonucu katil olan Kadir Şeker soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmada yeni görgü tanıkları ortaya çıktı. Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Verilecek ifade Şeker'le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.
Konya'da dövülen kadına yardım etmek isterken, şiddet uygulayan Özgür Duran'ı öldüren Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı.
Konya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven kişiye müdahale ettiği sırada çıkan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da '#kadiricinadalet' etiketiyle kampanya başlatıldı.
GÖRGÜ TANIKLARI DİNLENECEK
T24'te yer alan habere göre; soruşturmayı genişleten savcılık ve polis yeni bulgulara ulaştı. Sosyal medyada da büyük yankı bulan olayın ardından harekete geçen Konya Emniyeti, cinayetle ilgili yeni görgü tanıklarını ortaya çıkardı. Polis, savcılık talimatıyla birlikte görgü tanıklarının bilgisine başvuracak. Görgü tanıklarının vereceği ifade katil zanlısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Şeker'le ilgili yeni gelişmelerin önünü açabilecek.
KEŞİF GECE YAPILACAK
Bu arada savcılık olayla ilgili bu gece olay yerinde keşif işlemine başladı. Soruşturmayı yürüten savcı tarafından yapılan ve adli soruşturmanın önemli unsurlarından olan yer gösterme işlemi için tutuklu katil zanlısı Şeker de cezaevinden alınarak olay yerine getirilecek. Şeker, olayın nasıl yaşandığını bu kez olay yerindeki tatbikatta savcıya anlatacak. Keşfin güvenlik gerekçesiyle gece yapılacağı belirtildi.
Haber Videosu: Dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında yeni gelişme
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la bi dogru okun su haberi bicak kendisinin degil olen adaminCevap Yaz Yayından Kaldır
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bence de serbest kalmalı belki de bu çocuk müdahale etmese o kadın orada ölecekti zaten ölen adam bir suç makinası çok sayıda sabıka kaydı olduğu düşünürlürse adaletin yerini bulması için bu gencecik çocuk heba edilmemeli. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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asla serbest bırakmayın sonucta insan öldurdu ve bıcaklı bırısı aptal olmayın çeksın cezasınıCevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
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Şimdi Herkes Serbest Kalsın diyor. Haklısınız. tabi gerçekten böyle bir durum varsa Bence de kalmalı. Benim Korkum. Buradaki iyi niyetin suistimal edilmesi. ya ilerde herkes önüne geleni öldürüp. Sonra böyle bir Senaryo Ortaya atarsa.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ya arkadaş hep mi cahil dolu bu ülke evet kadını koruması güzel birşey takdir ediyoruz. olaya birde şuyandan bakın ünv. öğrencisinin cebinde bıçağın ne işi var çıkın bir bakın kaç üni. öğrencisi bıçak silah taşıyor. bu şahız ceza almazsa buna güvenerek gençler neler yapmaz tartışma görmesinler yeterki hem kahraman hemde ünlü olacaklarını düşünürler cinayetin şakası yanlışlıkla olanı olmazCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Duygusal düşünüyoruzYayından Kaldır
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Ne serbest kalması ya adam yanında bıçak taşıyor. Bir cinnet anında ne malum başka birine saplamayacağı. Atarsın 2 yumruk zaten çevredikiler ayırır gidersiniz emniyete. Çifte standart var.Cevap Yaz 26 81 Yayından Kaldır
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acaba neden taşıyo hayalleri olan geleceği olan bi çocuk o. bende taşıyorum kütüphaneye giderken 10 saat kütüphanede kalıyorum ekmek nutella bıçak bende götürüyorum yemek yemeğe vakit kalmıyo çünkü. siz anlamazsınız bunu2 1 Yayından Kaldır
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Bu ülkede kendini korumanın başka yöntemi var mı ? Hele de cinayetler artmışken bir sokak arasında başına neler gelir bilemezsin kusura bakma ama adam bıçağı taşıyor diye katil adayı diyemezsin hele de böyle bir ülke de yaşıyorsan.12 3 Yayından Kaldır
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Eğer bu çocuğa bir ceza verilirse, kadın cinayetlerinin önü açılacak, kimsenin korkusu kalmayacak. Kimse bir kavga gördüğünde gidip müdahale edemeyecek. Bu çocuğu serbest bırakın ve kahraman ilan edin!!!!Cevap Yaz 74 14 Yayından Kaldır