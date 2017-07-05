Dayak Nedeniyle Evden Uzaklaştırılan Uyuşturucu Bağımlısı, Eşini Bıçakladı

Antalya'da madde bağımlısı 42 yaşındaki Ali Toprak, dün eşi Pınar Toprak'ı dövdüğü gerekçesiyle 6 ay evden uzaklaştırıldı. Bu sabah gidip eşini dövüp evden ayrılan, hırsını alamayınca yeniden gelen Toprak, bu kez Pınar Toprak'ı baldırından bıçaklayıp kaçtı.

EVDEKİ EŞYALARI SATIP UYUŞTURUCU ALMAK İSTEMİŞ

Olay, bugün saat 14:00 sıralarında Kepez İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6248 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen, 6 çocuk babası Ali Toprak, evden eşya satıp uyuşturucu alacağını söyleyince dün tartıştığı eşi Pınar Toprak'ı dövdü. Pınar Toprak'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan Ali Toprak'a, polis merkezi tarafından 6 ay uzaklaştırma verildi.

EŞİNİ BIÇAKLADI, PANİĞE KAPILIP KAÇTI

Evden uzaklaştırıldığı için sinirlenen Ali Toprak, bu sabah Eve gelip eşyalara zarar verdi. Eşini tekrar döven Toprak, evden ayrıldı. Saat 14:00 gibi yeniden eve gelen Ali Toprak, bu kez eşini sol ayak baldırından bıçakladı.

TOPRAK'I, OLAYA TANIK OLAN ÇOCUKLARI İHBAR ETTİ

Paniğe kapılan Toprak suç aleti bıçakla kayıplara karışırken, olay sırasında evde bulanan çocukları, durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, Ali Toprak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Pınar Toprak'ın ilk müdahalesini ayakta yapan sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye götürdü.