Davutoğlu'nun ekibinden Selçuk Özdağ: AK Parti'den 10 milletvekili ile görüşülüyor

14.09.2019 22:44

İstifaların ardından gelişecek süreci anlatan Selçuk Özdağ, şu anda AK Parti'de milletvekili olan 10'dan fazla isimle temasta olduklarını belirtti ve şimdilik istifa etmelerini istemedikleri için vekillerin AK Partiyle yola devam ettiklerini söyledi. Özdağ ayrıca, başka partilerden vekil transferini etik bulmadıklarını da sözlerine ekledi.

"MEN DAKKA DAKKKA DUKKA"

Bir erken seçim olması halinde AK Parti içindeki vekillerin partiyle yollarını ayıracağını söyleyen Özdağ, "Men dakka dukka" ifadesini de kullandı.

Şu anda 81 ilde komisyon oluşturduklarını söyleyen Özdağ, yakında program ve tüzük çalışmalarını başlatacaklarını da ifade etti.

"ŞİMDİLİK BAŞKA PARTİLERLE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİMİZ YOK"

Parti kuruluşunun ardından tek başına yürüyeceklerini belirten Özdağ, şimdilik başka bir partiyle iş birliği gibi bir gündemleri olmadığını ve iktidar olmak için gereken yüzde 50+1 oranını tek başlarına bulmayı hedeflediklerini de söyledi.

NE OLMUŞTU?

AK Parti MYK'nın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski milletvekili Abdullah Başçı ile eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı, cuma günü Ankara'da düzenledikleri basın toplantısıyla istifa ettiklerini duyurmuştu.

Davutoğlu, Üstün, Özdağ, Başçı, Temurci ve Yamalı'nın istifalarının ardından, eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, eski Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, eski Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, eski Konya milletvekili Ömer Ünal, eski İzmir Milletvekili İbrahim Turhan gibi isimler de partiyle yollarını ayırdıklarını bildirmişti.