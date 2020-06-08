Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
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Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılabileceği yönündeki tartışmalara değinen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ortak sembollerimizi sıkıştığınız zaman kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Ayasofya sizin elinizde bir araç ya da pazarlık kartı değildir" dedi.

08.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:24

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık gündem değerlendirmesinde Ayasofya'nın yeniden ibadete açılabileceği yönündeki açıklamalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"AYASOFYA PAZARLIK KARTI DEĞİLDİR, OLMAMALIDIR"

Ayasofya'nın ibate açılması tartışmalarının geçmiş yıllarda farklı iktidarlar tarafından da gündeme getirildiğini ifade eden Davutoğlu, "Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir. On yıllardır sıkışan, toplumla duygudaşlığı zedelenen, toplumsal desteği azalan her iktidar ya bir kutsal mekanımızı ya da bir ortak değerimizi keşfederek araçsallaştırmaya yöneliyor. Ortak sembollerimizi sıkıştığınız zaman kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Ayasofya sizin elinizde bir araç ya da pazarlık kartı değildir. Siz Ayasofya'yı bir kart olarak görebilirsiniz ama Ayasofya bizim için öncelikli olarak fethin sembolü ve mührüdür. İkide bir iktidarların sıkıştıklarında kitleleri etkilemek için gündemlerine aldıkları bir pazarlık kartı değildir, olmamalıdır" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇAĞRIDA BULUNDU

Açıklamasının devamında konuyla ilgili eleştirilerini daha da sertleştiren Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunarak şu ifadelere yer verdi: "Ayasofya mescit olarak ibadete açılacaksa açılır. Ama bunun bir tezgah olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanıdır. Daha geçen sene söyledi bunu... Sayın Cumhurbaşkanı çıksın Ayasofya'nın açılmasının niçin tezgah olduğunu millete açıklasın.Ardından bu tezgahın nasıl bozulduğunu da bizlere anlatsın. Sonra oturur Ayasofya'nın açılması konusunu hep beraber konuşur ve gereken adımlar konusunda hiç tereddüt etmeyiz."

Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır

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