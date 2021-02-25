Datça'daki kaçak yapıların durumu
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Datça'daki kaçak yapıların durumu

25.02.2021 20:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:12
Datça'daki kaçak yapıların durumu

Datça ilçesinde vatandaşlar, imar planları yapılana kadar kaçak yapıların yıkımının durdurulmasını talep etti.

Datça ilçesinde vatandaşlar, imar planları yapılana kadar kaçak yapıların yıkımının durdurulmasını talep etti. çağrısında bulundu.

Datça Belediyesi önünde toplanan Mesudiye Mahallesi sakinlerinden bir grup, Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile görüştü.

Vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararıyla yapılan yıkımların durdurulması için belediye başkanından yardım istedi.

Başkan Uçar da Valilik ve Bakanlıkla görüşüp çözüm bulmaya çalışacağı ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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