Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı
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Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı

20.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 20.03.2021 17:08

- Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı Muğla'nın Datça ilçesindeki 4 limanda yapılan dip temizliği sonunda denizden tonlarca çöp çıkarıldı.

- Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesindeki 4 limanda yapılan dip temizliği sonunda denizden tonlarca çöp çıkarıldı.

Tarım ve Orman Muğla İl Müdürlüğü koordinesinde Datça'da bulunan su ürünleri kooperatifleri ve Datça Belediyesi işbirliğinde Datça ilçesindeki 4 limanda dip temizliği yapıldı. Datça İskele, Mesudiye, Karaköy ve Palamutbükü limanları içinde 16 kişilik ekip saatlerce denizin dibinde çöp topladı. Temizliğe limanda bulunan turistik işletme sahipleri ile yat sahipleri de destek verdi. Gerçekleşen dip temizliği sonucunda denizden tonlarca çöp çıkartıldı. Yetkililer denizlerin kirletilmemesi ve daha dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı
Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı
Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı
Datça'daki 4 limanda dip temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

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