Datça Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Datça Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Datça Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İskele Mahallesi 559 ada 7 parselin kamulaştırılması maddesi oy birliğiyle onaylandı.

Toplntıda, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyonundan gelen raporlar da görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan