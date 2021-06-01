Datça Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
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Datça Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı

Datça Belediyesi Meclis toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel

Datça Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Datça Belediye Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Gürsel Uçar başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, İskele Mahallesi 559 ada 7 parselin kamulaştırılması maddesi oy birliğiyle onaylandı.

Toplntıda, koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyonundan gelen raporlar da görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebiha Arslan

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