Darwan Mülteci Kampı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Darwan mülteci kampından genel ve detay çekimler Kampta yaşayan ailelerden detaylarYaşanan çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle evlerinden olan Yemenli aileler, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran vilayetindeki Darwan mülteci kampında zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Darwan mülteci kampından genel ve detay çekimler
Kampta yaşayan ailelerden detaylar
Yaşanan çatışmalar ve hava saldırıları nedeniyle evlerinden olan Yemenli aileler, başkent Sana'nın kuzeyindeki Amran vilayetindeki Darwan mülteci kampında zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.