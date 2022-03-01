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Dargeçit'te marketlerde denetim yapıldı

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Dargeçit'te marketlerde denetim yapıldı

Dargeçit ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Dargeçit ilçesinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Dargeçit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihi kontrol edildi, ürünlerde kasa fiyatı ve KDV indirimi yapılıp yapılmadığı incelendi.

Belediye olarak halkın sağlığını tehlikeye atacak her türlü olumsuzlukların takipçisi olacaklarını belirten Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.

AA / Şahin Seçen - Güncel

Zabıta Müdürlüğü, Hisarcık, Tarım, Güncel, Haberler

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