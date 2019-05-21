Dargeçit Eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 Yıl Hapis

MARDİN'in Dargeçit İlçe Belediye eski Başkanı Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) Zeynep Sipçik, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Dargeçit Belediye Baştanı iken yerine kayyum atanıp, Mart 2016'da gözaltına alınan Zeynep Sipçik, mahkemece 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sipçik'in yargılanmasına bugün devam edildi. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, son kez savunması alınan Sipçik'e, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

- Mardin

Kaynak: DHA