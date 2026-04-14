Darende'de Sayokan aday hakem kursu düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen Sayokan aday hakem kursuna 69 sporcu katıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Kapalı Spor Salonu'nda Sayokan Türk Savaş Sanatı aday hakem kursu gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 69 sporcunun katıldığı kurs yoğun ilgi gördü. Sayokan Türkiye Koordinatörü Murat Genç kursta yaptığı konuşmada, Darende'de Sayokan'ın ilk aday hakem kursunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Katılımcıların kursa büyük bir heyecanla katıldığını ifade eden Genç kursiyerlerin ileride ulusal ve uluslararası müsabakalarda hakemlik yaparak görev alacaklarını kaydetti.

Sayokan sporunun Türkiye'de gelişimini sürdürdüğünü belirten Murat Genç yıl içerisinde teknik seminerler ile ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı

19 yaşındaki öğrencinin kana buladığı okul için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla dalga geçti

Mesai biter bitmez evine giden çalışanlarıyla böyle dalga geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti

Bir ülke ablukayı tanımıyor! Gemileri peş peşe Hürmüz'den geçti
Kürtçe şarkı paylaşan ünlü oyuncu, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı

Kürtçe şarkı paylaştı, gelen tepkiler sonrası geri adım atmadı
Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor

Bakmayın öyle caka sattığına! Herkes onun için aynı yorumu yapıyor
Ülke ayakta! Otomotiv devine ait fabrikada büyük yangın

Dünyaca ünlü otomotiv devinin fabrikası alev alev yandı
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı

Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı