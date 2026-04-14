Darende'de Sayokan aday hakem kursu düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde düzenlenen Sayokan aday hakem kursuna 69 sporcu katıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, Darende Kapalı Spor Salonu'nda Sayokan Türk Savaş Sanatı aday hakem kursu gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 69 sporcunun katıldığı kurs yoğun ilgi gördü. Sayokan Türkiye Koordinatörü Murat Genç kursta yaptığı konuşmada, Darende'de Sayokan'ın ilk aday hakem kursunu gerçekleştirdiklerini belirtti. Katılımcıların kursa büyük bir heyecanla katıldığını ifade eden Genç kursiyerlerin ileride ulusal ve uluslararası müsabakalarda hakemlik yaparak görev alacaklarını kaydetti.

Sayokan sporunun Türkiye'de gelişimini sürdürdüğünü belirten Murat Genç yıl içerisinde teknik seminerler ile ulusal ve uluslararası şampiyonalar düzenlemeyi planladıklarını ifade etti. - MALATYA

