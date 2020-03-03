Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor
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Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

Libya'da Ulusal Mutabakat Yönetimi Hükümeti'ne savaş açan ve ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter, Suriye'de büyükelçilik açtı. Reuters'ın haberinde, Hafter ile Esed yönetiminin Türkiye'ye karşı birleşme çağrısında bulunduğu belirtildi.

03.03.2020 18:07 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:12
Darbeci Hafter, Suriye'de büyükelçilik açıyor

'de Esed rejimi ve Arap Baharı'nın ardından Muammer Kaddafi'den sonra yaşanan çatışmalarda 'nın doğusunu kontrol altına alan General ortaklıklarını resmen duyurdu.

İngiltere merkezli ajansı 'ın haberinde, Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne savaş açan ve ülkenin doğusunu kontrol altına alan General Halife Hafter'in Suriye'de büyükelçilik açtığı belirtildi.

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Diplomatik temsilciliğin bugün açıldığı belirtilirken, Hafter ile Esed'in Türkiye'ye karşı savaşmak için çağrıda bulunduğu aktarıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdad, büyükelçiliğin açılış seremonisinde, "Terörizm herhangi bir Arap ülkesini öldürecektir" dedi.

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