: Darbeci Hafter'e bağlı üst düzey heyet, Esed rejimi yetkilileriyle görüştü

01.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:15

Rusya ve İran destekli Esed rejiminin havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 34 askerimizin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sonrası Hafter'den dikkat çeken bir hamle geldi. Halife Hafter tarafından oluşturulan Geçici Hükümet'ten üst düzey bir heyet, Suriye'yi ziyaret ederek Esed rejimi yetkilileriyle görüştü.

TÜRKİYE'NİN OPERASYONLARINI DA GÖRÜŞECEKLER

Libya Bingazi merkezli Marsad internet gazetesinin haberine göre, dün akşam başkent Şam'a giden Libya heyetinde Hafter Hükümeti Başbakanı Yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, Dışişleri ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Abdulhadi el-Huveyc, Savunma Bakanı Yunus Ferhan ve İstihbarat Şefi Mustafa el-Mukaran yer aldı.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirildi.

Libya heyetini, Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Mikdat karşıladı.

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