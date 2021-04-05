Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren paylaşım!
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Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren paylaşım!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil'den güldüren paylaşım!

Çukur dizisinden rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında oryantal dans yaptığı anlara yer verdi.

Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi
Bir Bülent Serttaş vakası daha! Ünlü oyuncu, Damla Sönmez'in oryantal dansına kafa çevirdi

Çukur dizisinden rol arkadaşı Erkan Kolçak Köstendil ile aynı karavanı paylaşan Damla Sönmez, sosyal medya hesabında  oryantal dans yaptığı anlara yer verdi. O sırada rol arkadaşı Köstendil'in, Sönmez'e bakmadığı ve bakışlarını kaçırdığı görüldü.

Bu görüntüler akıllara İbo Show'da oryantal Didem'in dansını izlememek için kafasını başka yöne çeviren Bülent Serttaş'ı getirdi. Kullanıcılar, video sonrası ikilinin Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Hürriyet

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