Damla Can kimdir? Damla Can kaç yaşındadır? Damla Can hangi yıl yarışmıştır? Televizyon programıyla gündeme gelen Damla Can kimdir? Damla Can nereli, kaç yaşında?

Survivor yarışmasıyla gündeme gelen Damla Can hakkında ayrıntılar merak ediliyor. Damla Can kimdir? Damla Can aslen nerelidir, kaç yaşındadır?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, Survivor yarışması ile hayatımıza giren isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 27 Şubat 1989 yılında dünyaya gelen Damla Can, İzmirlidir. 171 cm boyundadır.

Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenmekte olan Damla Can 56 kilodur. Özel bir spor salonunda antrenör olarakçalışmaktadır.

DAMLA CAN KAÇ YAŞINDADIR?

1989 doğumlu olan Damla Can 31 yaşındadır.

DAMLA CAN HANGİ YIL YARIŞMIŞTIR?

7 Şubat 2016 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2016 yarışmasına Damla Can gönüllüler takımından dahil olmuştur. Oldukça başarılı olan isim finale kadar kalmıştır. Buna rağmen başarılı olamamıştır.

Survivor'da şansını yeniden denemek isteyen başarılı yarışmacı Damla, Survivor 2018 All Star takımında da çok daha hırslı ve hızlı bir şekilde yarışmıştır. Fakat 2018 All Star'da da birinci olamamıştır. Buna rağmen başarısıyla çok dikkat çekmiştir.

Kaynak: Haberler.com