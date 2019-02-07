Damat,Yere Düşen Gelinle Alay Edince Nikahtan 3 Dakika Sonra Boşanma Kararı Aldılar

Kuveyt'te 3 dakika önce evlenen kadın, evlendikleri binadan çıkar çıkmaz boşanmak istedi. Gelinin isteği, ülkenin en hızlı boşanma davası olarak tarihe geçti.

The Sun'daki habere göre; yeni evlenen çift nikahlarının kıyıldığı mahkeme salonundan çıkarken, gelinin ayağı takıldı ve düştü. Bunun üzerine damadın yeni gelinle "salak" diyerek alay etmesi, genç kadını çıldırttı.

GELİN HEMEN MAHKEMEYE BAŞVURUP AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Boşanmak için hemen mahkemeye başvuran kadın, damadın bu tavrının kabul edilemez olduğunu ve ayrılmak istediğini hakime belirtti.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Kadın sosyal medyayı adeta salladı ve birçok kullanıcıdan destek mesajları aldı. Konuyla ilgili yorum yapan bir kullanıcı, "Eğer daha baştan böyle davranıyorsa, onu terk etmek en iyisidir" diye yazdı.

Başka bir kullanıcı, "Saygısı olmayan evlilik, baştan başarısız bir evliliktir" yorumunda bulundu.