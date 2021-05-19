Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi

Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi
Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Hindistan'da cuma günü düzenlenen bir düğünde, damat seromoni esnasında düğünden kaçtı. Gelin gözyaşlarına boğulurken, konuklardan biri törendeki uygun bir erkekle evlenme önerisinde bulundu. Gelinin ailesi bu fikri beğenerek, damat tarafından bir erkek seçti. Gelin tarafı polise şikayette bulunurken, damadın babası da oğlunun bulunması için yardım istedi.

Hindistan'da cuma günü düzenlenen bir düğünde sıradışı bir olay yaşandı. Geleneklere göre, ülkede düğün törenininde gelinle damadın birbirine çelenk vermesinin ardından asıl seremoni başlıyor.

DAMAT ORTADAN KAYBOLDU

Ancak isimleri açıklanmayan çiftin düğününde damadın, çelenk töreninden sonra ortadan kaybolduğu, her iki ailenin de uzun süre damadı aramasına karşın, hiçbir yerde bulunamadığı ifade edildi. Bunun ardından gelinin ailesi, damadın bilerek kaçtığı sonucuna vardı.

GELİN AĞLAMAYA BAŞLADI

Yaşananlar yüzünden ağlamaya başlayan gelinin perişan halini gören bir konuk, gelinin törendeki "uygun bir erkekle" evlenebileceği önerisinde bulundu. Bu fikri beğenen aile, damadın tarafından bir konuk seçti. Seçilen kişinin ailesi de kabul edince düğün devam etti. Öte yandan gelin tarafı daha sonra polise şikayette bulundu.

DAMADIN BABASI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Müfettiş Shesh Narain Pandey; "İki taraf da bu konuyla ilgili bize geldi. Gelin tarafı, damada ve onun ailesine karşı uygun bir işlem yapılması yönünde şikayette bulunurken, damadın babası oğlunun bulunması için polisten yardım istedi." açıklamasında bulundu.

Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Hindistan'da ürküten görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
Koronadan öldü sanılan kadın, yakılmak üzereyken canlandı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Damat düğünden kaçtı, gelin kutlamaya gelen başka bir konukla evlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 23:24:29. #1.11#

title