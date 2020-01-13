Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor
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Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor

Şanlıurfa'da halay çekerken başından vurulan damat, kanlar içinde yere yığıldı. Apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

13.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:39
Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor

Şanlurfa'nın ilçesinde, açık alanda yapılan düğünde bazı davetliler, havaya rastgele ateş açtı. Halay çekerken, başından vurulan damat (25), ağır yaralandı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Olay, dün gece, ilçeye bağlı kırsal Ekenek Mahallesi'nde meydana geldi. Akrabası ile evlenen Mehmet Yılmaz'ın açık alanda yapılan düğününe katılan bazı davetliler, halay sırasında, tabancayla havaya rastgele ateş açtı. Bu sırada Mehmet Yılmaz, başından vurularak, kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği Yılmaz'ı ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ATEŞ EDEN KİŞİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Damadın vurulmasıyla düğün yarıda kesildi. Jandarma ekipleri ise havaya ateş açanları ve Mehmet Yılmaz'ın yaralanmasına neden olan kişiyi belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Düğünde halay çekerken kanlar içinde kalan damat, ölümle pençeleşiyor
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