Damada 5'i bir yerde altın yerine 3'ü bir yerde ayva taktılar

Damada 5'i bir yerde altın yerine 3'ü bir yerde ayva taktılar Pendik'te damada 3'ü bir yerde ayva hediyesi güldürdü AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Zeybek dünya evine girdi Psikolog Hatice Öztürk ve AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Zeybek, çok sayıda siyasi...

Damada 5'i bir yerde altın yerine 3'ü bir yerde ayva taktılar

Pendik'te damada 3'ü bir yerde ayva hediyesi güldürdü

AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Zeybek dünya evine girdi

İSTANBUL - Psikolog Hatice Öztürk ve AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Zeybek, çok sayıda siyasi ve bürokrat ismin de katıldığı Pendik'te düzenlenen kır düğünüyle dünya evine girdi. Nikah merasimi sonrası gelin ve damada verilen ayva, emzik, merdane gibi esprili hediyeler ise renkli anlara sahne oldu.

AK Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Zeybek ve Psikolog Hatice Öztürk çifti Pendik'te organize edilen düğünle dünya evine girdi. Genç çiftin düğününde, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin ve daha birçok siyasi isim davetliler arasında yer aldı. Pandemi önlemlerine dikkat edilerek açık alanda düzenlenen düğün töreninde davetliler sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Nikahın ardından gelin ve damada verilen hediyeler ise davetlileri şaşırtırken bir yandan da güldürdü. Arkadaşları tarafından damada verilen hediye paketinin içinden 3'ü bir yerde ayva, mutfak önlüğü ve emzik çıkarken geline de merdane hediye edildi. Genç çift ve arkadaşları esprili hediyelerle kahkahalara boğuldu. Davetlilerin halay çekerek eğlendiği düğün merasimi gecenin ilerleyen saatlerinde sona erdi.

"Aşılamalardan sonra güzel bir düğün yapıyoruz"

Damat Burak Zeybek nikah merasiminin ardından, "Aşılamalardan sonra biz de güzel bir düğün yapıyoruz. Herkesin aşı olmasını tabii ki istiyoruz. Bizler de burada açık alanda düğünümüzü yapıyoruz. Misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Fazla bir heyecanımız yok. Evet dedikten sonra attık heyecanımızı" dedi.

"Düğünümüzü açık havada yapmak Covid sürecinde daha sağlıklı oldu"

Gelin Hatice Öztürk ise, "Çok şükür kısıtlamalar biraz daha azaldı. Vaka sayıları azaldığı için biz de bu dönemde düğünümüzü yapabildik. Açık havada yapmak bizim için Covid sürecinde daha da sağlıklı oldu. Bu o yüzden geleneğimizi, göreneğimizi yapmamızı kolaylaştırmış oldu. O yüzden mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan