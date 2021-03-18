Dallas Mavericks - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Dallas Mavericks - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Dallas Mavericks - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Dallas Mavericks - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Peki, Dallas Mavericks - LA Clippers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

DALLAS MAVERİCKS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Dallas Mavericks - LA Clippers maçı, Dallas'da American Airlines Center'da oynanacak. Dallas Mavericks - LA Clippers maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

DALLAS MAVERİCKS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 18 Mart Perşembe günü oynanacak Dallas Mavericks - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 04.30'da başlayacak.