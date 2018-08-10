Dalgalara Kapılan Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Zonguldak'ta, sahilde dalgalara kapılarak denizde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan Zonguldak'a yaklaşık bir ay önce çalışmaya gelen Hayrettin T. (19), ağabeyi Ferman T. (21) ve Gökan K. (17), Terakki Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Kızlar Plajı mevkisinde denize girmek için sahile geldi.

Deniz kenarında bekleyen Hayrettin T. ve Gökan K. bir anda dalgalara kapıldı. Gökan K, çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarılırken, Hayrettin T. dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesinin ardından, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu palamar ekipleri, genci arama çalışması başlattı.

Rüzgar nedeniyle yükselen dalgalar arama çalışmalarını güçleştirirken, Hayrettin T'nin ağabeyi, çalışmaları gözyaşlarıyla izledi.