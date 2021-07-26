Dakar Maarif okulunda mezuniyet heyecanı
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Dakar Maarif okulunda mezuniyet heyecanı

Dakar Maarif okulunda mezuniyet heyecanı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif okulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Senegal'in başkenti Dakar'daki Maarif okulunda mezuniyet töreni düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı katılımla Dakar Koleji'nde düzenlenen törene, lise son sınıf öğrencileri ve öğretmenler katıldı.

Törende, Dakar Koleji müdürlerinden Latir Diouf ve Recep Can ile son sınıf öğrencileri konuşmalar yaptı.

Tören, öğrencilerin kep atmasının ardından çektirilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Dakar Maarif okulunda mezuniyet heyecanı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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