DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Haberler
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DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kurumsal Hizmet Birimleri DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Polatlı'nın farklı mahallelerinde Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açılan prestijli ve modern parklar ile 'Yeşil Polatlı' hamlesini sürdüren Polatlı...

Kurumsal Hizmet Birimleri DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR Polatlı'nın farklı mahallelerinde Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya tarafından hizmete açılan prestijli ve modern parklar ile 'Yeşil Polatlı' hamlesini sürdüren Polatlı Belediyesi ekipleri Mehmet Akif Mahallesi'nde yapımına başladığı yeni park alanında çalışmalara devam ediyor. Polatlı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Mehmet Akif Mahallesi yeni park alanı; içerisinde bulunan çok amaçlı semt sahası, fitness alanları, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, ortasından geçen doğal ve modern dere ile şehrin en güzel yeşil alanlarından biri oluyor.

ŞEHRİN EN BÜYÜK YEŞİL ALANLARINDAN BİRİ OLACAK, YÜZLERCE AĞAÇ TOPRAKLA BULUŞACAK

Park alanı içerisinde bulunan dere yatağını ıslah ederek, modern bir görünüme kavuşturan Polatlı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; yaptığı uzun yürüyüş yolları ile vatandaşlara doğayla iç içe spor yapma ve dinlenme imkanı sunacak. 16. 000 m2'lik alanıyla şehrin en büyük yeşil alanlarından biri olan yeni park alanı içerisinde özel ağaçlandırma çalışması yapılacak. Çalışmalarına durmaksızın devam eden Polatlı Belediyesi ekipleri yeni park alanı içerisinde yarınlara hayat olacak yüzlerce farklı türdeki ağacı ve bitkiyi toprakla buluşturacak. Oyun grupları ve dinlenme alanlarının yanı sıra çocukların spora yönelmesi için semt sahası yapım çalışmalarını sürdüren ekipler; daha yeşil bir Polatlı parolasıyla modern, nezih ve güvenli parklar oluşturmaya devam edecek.

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Haber: DAHA YEŞİL BİR POLATLI İÇİN MEHMET AKİF MAHALLESİ YENİ PARK ALANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR - Haberler
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