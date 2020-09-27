Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ sorunu nedir?
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Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ sorunu nedir?

27.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 27.09.2020 22:56
Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ sorunu nedir?

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı saldırı sonrası vatandaşlar Dağlık Karabağ hakkında araştırmalar yaptı. Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ konumu ve harita lokasyonu nedir? Dağlık Karabağ nüfusu kaç

Azerbaycan topraklarına yaptığı haksız saldırılarla gündeme gelen Dağlık Karabağ yine benzer bir girişimde bulunarak Azerbaycan topraklarına saldırı düzenledi. Peki, Dağlık Karabağ nerede? Dağlık Karabağ nüfusu kaç? Dağlık Karabağ konumu ve harita lokasyonu nedir?

DAĞLIK KARABAĞ NEREDE?

Dağlık Karabağ Güney Kafkasya'da hukuken Azerbaycan'a bağlı ancak de facto olarak hiçbir ülke tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin egemenliği altında bulunan tarihi bölge.

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.

Ermeniler, 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı, Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edildi, 1 milyona yakın kişi de yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, 4-5 Mayıs 1994'te Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu Parlamentolararası Meclisi, Kırgızistan Parlamentosu, Rusya Federal Meclisi ve Dışişleri Bakanlığının inisiyatifiyle "Bişkek Protokolü" olarak bilinen ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ancak ateşkes, kağıt üzerinde kaldı ve çatışmalarda binlerce asker öldü.

Minsk Grubu, Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kuruldu.

Eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu, aradan geçen 28 yılda birçok girişimde bulunmasına rağmen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

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