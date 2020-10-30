Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta
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BBC

Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

30.10.2020 02:57 | Son Güncelleme: 30.10.2020 03:01
Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan: Azerbaycan güçleri tarihi Şuşa kentinden sadece 5 kilometre uzakta

Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi.

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti'nin lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi.

Arayik Harutyunyan, şehri ele geçirmek isteyen Azerbaycan ordusunun ilerleyişini sürdürdüğünü belirtti.

Harutyunyan kentin tarihi katedrali dışında kaydettiği video mesajında tüm Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.

Ermenice adı Şuşi olan Dağlık-Karabağ'ın merkezindeki Şuşa, hem Azeriler hem de Ermeniler için tarihi öneme sahip.

Stratejik açıdan da önemli bir noktada bulunan Şuşa, Dağlık Karabağ'ın en büyük kenti Hankendi'yi (Ermenice adı Stepanakert) Ermenistan'a bağlayan yol üzerinde.





Şuşa'nın ele geçirilmesi halinde, Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de çatışmaların başlamasından bu yana en önemli zaferini elde etmiş olacak.





Diplomatik çabalar sonuçsuz kaldı

Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana görülen en yoğun çatışmalar sırasında üç kez ateşkes ilan edilmiş ancak iki taraf da kısa süre içinde birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

Soruna diplomatik bir çözüm bulunması amacıyla Perşembe günü Cenevre'de yapılması öngörülen, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ın da katılacağı görüşmeler ertelenmişti.





İki bakanın, arabuluculuk yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Minsk Grubu'nun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa'nın temsilcileriyle bugün bir araya gelmeleri bekleniyor.





Dağlık Karabağ Savunma Bakanlığı, çatışmalarda Perşembe günü 47 askerinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 27 Eylül'den bu yana ölü sayısının 1166'ya çıktığını açıkladı.

Önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Azerbaycan ise ordusunun kayıplarını açıklamıyor.

Ermenistan yönetimi ise çatışmalarda ağır kayıplar verildiğini kabul ediyor ve gönüllülere cephede savaşmaları çağrısı yapıyor.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991'de ilan edilen Dağlık-Karabağ Cumhuriyeti ise dünyada Ermenistan dahil hiçbir ülke tarafından tanınmıyor.

BBC
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