DAGC'ın Olağan Genel Kurulu

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Olağan Genel Kurulu'nda Feridun Fazıl Özsoy, yeniden başkan seçildi.

Yakutiye ilçesi DAGC 15 Temmuz Basın Merkezi'nde düzenlenen kurula, bölgede görev yapan gazeteciler katıldı.

Talat Uzunyaylalı başkanlığında oluşturulan divan durulunda, faaliyet ve denetim raporunun okunup onaylanmasının ardından açık oylamayla yapılan seçimlerde, cemiyetin mevcut başkanı Feridun Fazıl Özsoy, güven tazeledi.

Özsoy, burada yaptığı konuşmada, 2016 yılındaki genel kurulda göreve gelen yönetim kurulunun 3 yılda önemli görevler yaptığını söyledi.

Erzurum Kongresi'nin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını ifade eden Özsoy, "Büyük kahramanlık örneklerinin yaşandığı Erzurum Kongresi Türk tarihinin köşe taşlarından birisidir. Kongrede alınan kararlarla Cumhuriyetin temelleri bu kentte atılmıştır. Ünlü tarihçi İlber Ortaylı'nın deyimiyle 'Erzurum, Anadolu'da o dönemin başkenti konumundadır.' Kongreye büyük katkı veren Albayrak gibi gazeteyi bünyesinde barındıran Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanı olmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Resmi ilanlara getirilen kısıtlamaların yerel gazeteleri kapatma noktasına getirdiğini ve bu duruma acil çözüm bulunmasını isteyen Özsoy, yerel basının sıkıntıda olduğunu dile getirdi.

Özsoy, kurul sonrası katılımcılara ve üyelere teşekkür etti

Kaynak: AA