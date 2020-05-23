Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk

Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk Samsun'da 1100 rakımlı kırsal mahallede bir yöre sakini tarafından kurulan müze, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

23.05.2020 11:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:23

Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk

SAMSUN - Samsun'da 1100 rakımlı kırsal mahallede bir yöre sakini tarafından kurulan müze, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor.

1940'lı yılların sonunda, Doğu Karadeniz'den yeni geçim kaynakları bulmak için aileleri ile birlikte gurbete çıkan bir grup insan, geldikleri yere göre çok verimli olduğunu gördükleri 19 Mayıs ilçesine bağlı Kösedik Mahallesi'ne yerleşmeye karar aldılar. Burada uzun yıllar ilkel araçlarla toprakla uğraşarak, geçinmeye çalıştılar. Aradan geçen yıllarda Kösedik'te geçmişin unutulmaya başlandığını hisseden çiftçi Mehmet Kibar Atalar, eski zamandan kalan eşyaları ve araç gereçleri toplayarak bir müze oluşturdu. Atalar yaptığı bu müze ile mahallesinin tarihine ışık tutmayı amaçladı.

"Elinde eski eşya olan herkes müzeye katkıda bulundu"

Mahallede yaşayan herkesin müzeye katkıda bulunduğunu ifade eden Mehmet Kibar Atalar, "Belli bir dönem Bursa'da yaşadım. Bursa'da tarihi mekanları çok gezdim. Daha sonra eskiden yaşadığım köy olan Kösedik Mahallesi'ne geri geldim. Köyüme gelince 'güzel, tarihi eserlerin bulunduğu bir müze neden benim de olmasın' dedim. Babamın, dedemin nesi varsa toplamaya başladım. Ortaya bu müze çıktı. Mahalle halkı da yardımcı oldu, elinde olan herkes bir şey getirdi ve müzemize verdi. Müzede çok eski ve manevi değeri yüksek eserler ve son döneme ait eserler de var" dedi.

"Müzede köyün ilk mührü de var eskiden kullanılan eşyalar da var"

Müzede manevi değeri yüksek birçok eserin bulunduğunu dile getiren Atalar, "Eski eserlerden bir tanesi köyde Rumların yaşadığı zamandan kalan bir mühür. 1896 yılına ait bu mühür bulunmuş ve bana verildi. Ben de mührü müzede sergiliyorum. Konstantin'in oğlu Sava'dan kalan mühür, köyün ilk mührüymüş. Konstantin oğlu Sava köyün ilk muhtarıymış, mühür de onun adını taşıyor. Kore Savaşı'ndan gelen bir askerimiz gelirken Kore'den bir Türk bayrağı getirmiş. Evde saklarken müze açılınca buraya bağışladı. Bayrak parçalanmış haldeydi. Dönemin Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, bayrağı o halde görünce alıp, tamir ettirip, müzemize tekrar gönderdi. Müzede eski dönemlerden kalan kağnı arabası, el değirmeni, tulum, yayık, körük, güğüm, eski marangoz aletleri, askerlerin Sarıkamış'ta kullandığı eski tip kayak malzemeleri gibi tarihi şeyler var. Virüs öncesinde vatandaşlar burayı ziyaret edebiliyorlardı. Görenin hoşuna gidiyordu. Bu eserleri sakladığımız için bizlere teşekkür ediyorlardı" diye konuştu.

Müzenin bahçesini de tarihi ve doğal eşyalarla donatan Atalar, müzedeki 500'den fazla araç gereç ve eşya ile geçmişin izlerini canlı tutmaya çalışıyor.

Nebiyan Dağ yolu üzerinde 1100 rakımlı bir yer olan Kösedik Mahallesi içerisinde 2011 yılında kurulan müze bazı ziyaretçiler tarafından 'Dağ başında bir müze' olarak tanımlanıyor.

Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu Haber
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize Haber
Metiner, Arınç'a açtı ağzını yumdu gözünü: Devlet bunların aklı ile yönetiliyorsa vay halimize
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de camilerden şarkı dinletilmesine tepki: Asla kabul etmiyoruz
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
Bahçeli'nin 'Vekil transferi yasaklansın' çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Bahçeli'nin "Vekil transferi yasaklansın" çağrısına AK Parti'den iki farklı yanıt geldi
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Fransa'da liglerin sonlandırılmasına karşı yapılan itirazı mahkeme reddetti ve tescili resmileştirdi
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Bayram süresinde 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı! İşte açık olacak yerler
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle durdurulan hızlı tren seferleri 28 Mayıs'ta başlayacak
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
İstanbul'un yanı başındaki Bolu ve Düzce'ye Mayıs ayında kar yağdı
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
Survivor Aycan'ın Kadın Futbol Takımı hayalini Emre Belözoğlu gerçekleştirecek: Başkana bizzat ileteceğim
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
AK Partili meclis üyesi aracın hurda yığınına döndüğü kazada yaşamını yitirdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Onur Saylak Türkan Şoray Hatice Çarpar
Spor Neymar Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mhp İzmir Bayram Pakistan
Şu an buradasınız: Dağ başında bir müze: 1100 rakımda geçmişe yolculuk - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 11:24:29. #1.15#
title