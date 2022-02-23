Daft Punk sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda geri dönüşün sinyalini verdi

Dünyada çok sayıda hayranı olan müzik grubu Daft Punk sosyal medya hesaplarından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Doksanlı yılların başında Manuel de Homem-Christo ve Thomas Bangalter tarafından Paris'te kurulan müzik grubu 2021 yılının şubat ayında dağıldıklarını açıklarken hayranlarını yasa boğmuştu.

TWITCH PLATFORMUNDA ESKİ KONSERLERİNİ YAYINLADILAR

Daft Punk grubu dağıldıktan bir yıl sonra Twitter, Instagram ve Facebook hesaplarından eş zamanlı paylaşım yaparken Twitch isimli canlı yayın platformundan eski konserlerini yayınladılar. Resmi Twitch hesaplarından ilk albümleri olan 'Homework' ve son albümleri olan Random Acces Memories'i paylaşan Daft Punk insanların aklına acaba geri mi dönüyorlar? sorusunu getirdi.