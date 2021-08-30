Dadaşlar Karabük'te bir araya geldi

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde Dadaşlar bir araya geldi.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik yemeğinde Dadaşlar bir araya geldi.

Dernek Başkanı İbrahim Bedir, yüzyıllardır Anadolu'nun kültür ve medeniyetlerine ev sahipliği yapmış kadim Erzurum ilinin birer ferdi olarak kültür, gelenek ve görenekleri yaşatmak adına büyük bir sorumluluk içinde olduklarını söyledi.

Her zaman Karabük'te konuşulan anlatılan birer toplum olduklarını belirten Bedir, "Bizi biz yapan kültürel geçmişimiz ve bu bölgede yaşayan bizlerin büyük bir aile olmamızdan gelmektedir. Karabük'te bulunan ve yaşayan diğer vatandaşlarımıza birer örnek olmamız ve kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarabilmemiz için derneğimize her zamankinden dafa fazla sahip çıkmalıyız. Bu noktada yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bizler aynı hamurun mayası, aynı dalın fidanı ve aynı ağacın yaprağı gibiyiz. Dadaşlar Aladağ buluşmamıza katılarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimize güç katan memleket sevdalısı tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Dadaşlar futbol ve voleybol gibi farklı etkinliklerle günün stresini attılar. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı