D-140 karayolunda kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

AKYAZI, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Akyazı ilçesi D-140 karayolu Bedilkazancı mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametinde ilerlemekte olan S.A. idaresindeki 54 HE 805 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kaza sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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