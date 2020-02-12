D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
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D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı

İstanbul Mecidiyeöy D-100 Karayolu'nda kucağına aldığı çocuğuyla birlikte araç kullanan sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı.

12.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:18
D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı

Mecidiyeköy 'nda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Levent'ten yönüne seyir halinde olan bir araç sürücüsü kucağındaki çocukla uzun süre ilerledi. Öğle saatlerinde trafiğin yoğun olduğu yolda kucağındaki çocukla direksiyon başına geçen sürücü görenleri şaşkına çevirdi.

HERKESİN CANINI HİÇE SAYDI

Zaman zaman şerit değiştiren bu sürücü, hem kendi aracındaki yolcuların hem de trafikteki diğer yolcuların canını hiçe saydı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda otomobil bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: D-100'de hayrete düşüren görüntü! Kucağında çocukla otomobil kullandı
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