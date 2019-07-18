İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı

D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı tespit edildi.

İstanbul D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.

D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.

2 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI

Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.

Trafiğe kapatılan bölgeden görüntüler;

Kaynak: DHA
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YORUMLAR (9)

  • .........................:
    şi ehline değil, yandaşa verilen ihaleden kaynaklanıyor. Eeeee yol yaptik köprü yaptik aktroller kaymağını yesinler reziller
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  • ADINIZI YAZIN:
    ana arterler ibb sorumluluğundadır. Oy verdiğiniz chp yönetimi kendini tekrarlıyordur. . . .
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  • BU KADAR SAF OLUNMAZ:
    Mal kardeşim o yolu chp mi yaptı da çöküntünün sebebi o olsun.
    2 1 Yayından Kaldır
  • FİNANS KURULUŞ:
    NE ALAKASI VAR ARKADAŞ YOL YANİ ÇÖKEMEZ Mİ BÖYLE BİR OLAY YAŞANAMAZ MI HERGÜN ÇÖKEN BİR YOL OLSA DEDİĞİN DE HAKLISIN DİYECEĞİM DE YORUM YAPMAK İÇİN YAPMIŞSIN BOŞ YAPMIŞSIN
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