İstanbul D-100 Karayolu'nda çökme! Ankara yönü trafiğe kapatıldı
D-100 Karayolu Büyükçekmece TÜYAP mevkii'ndeki çökme nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirilirken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı tespit edildi.
İstanbul D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde meydana gelen çökme nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametine trafiğe kapatıldı.
D-100 Büyükçekmece mevkiinde su borusunun patlaması nedeniyle yolda küçük çapta çökme oluştu. Yola da su sızarken olay yerine ekipler gönderildi. İlk incelemenin ardından yol trafiğe kapatıldı. Araçlar yan yola yönlendirildi.
2 ŞERİT TRAFİĞE AÇILDI
Çökme ve su sızıntısının meydana geldiği alan iş makinesiyle kazılırken yapılan incelemenin ardından tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine diğer 2 şerit trafiğe açıldı. Çökmenin olduğu şeritte ekiplerin çalışması devam ediyor.
Trafiğe kapatılan bölgeden görüntüler;
Kaynak: DHA
YORUMLAR (9)
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şi ehline değil, yandaşa verilen ihaleden kaynaklanıyor. Eeeee yol yaptik köprü yaptik aktroller kaymağını yesinler rezillerCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Karabatak takımı sahneye inmiş yineCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ana arterler ibb sorumluluğundadır. Oy verdiğiniz chp yönetimi kendini tekrarlıyordur. . . .Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
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Mal kardeşim o yolu chp mi yaptı da çöküntünün sebebi o olsun.2 1 Yayından Kaldır
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Eeeee yol yaptik köprü yaptik bu kadarida oalcakk ne olmuş yani bir kaç kişi ölmüşseCevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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İşi ehline değil, yandaşa verilen ihaleden kaynaklanıyor.Cevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır
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aynenn aktrollerr yapmıişlar5 2 Yayından Kaldır
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NE ALAKASI VAR ARKADAŞ YOL YANİ ÇÖKEMEZ Mİ BÖYLE BİR OLAY YAŞANAMAZ MI HERGÜN ÇÖKEN BİR YOL OLSA DEDİĞİN DE HAKLISIN DİYECEĞİM DE YORUM YAPMAK İÇİN YAPMIŞSIN BOŞ YAPMIŞSIN7 3 Yayından Kaldır
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