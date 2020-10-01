Cyberpunk 2077'den yeni video yayınlandı! Cyberpunk 2077 ile Keanu Reeves'i yeniden görüyoruz! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?
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Cyberpunk 2077'den yeni video yayınlandı! Cyberpunk 2077 ile Keanu Reeves'i yeniden görüyoruz! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?

01.10.2020 17:13 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:38

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için detayları paylaşmıştı, son olarak ise Cyberpunk 2077 Keanu Reeves'li yeni videosunu paylaştı! Cyberpunk 2077 çıkış tarihi ne zaman? Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri neler? Cyberpunk 2077 karakterleri kimler?

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihine az kala yeni detaylar paylaşılmaya devam ediyor. CD Projekt Red Night City Wire için ikinci bir bölüm paylaşmıştı. Bunun yanı sıra yeni fragmanlar da geldi.

Cyberpunk 2077 ile ilgili pek çok bilgi de yayınlanıyor. Üzücü bir haber olarak Cyberpunk 2077'nin ana konusunun çok uzun olmayacağı söyleniyor. Ama bu durumda yan hikayeler uzun olabilir ve çok sık olması gerekiyor.

Paylaşılan diğer fragmanlara buradan ulaşabilirsiniz:

Cyberpunk 2077 - Becoming Samurai: Bringing Johnny Silverhand to Life

Cyberpunk 2077 — Official Weapons Trailer (Silah tanıtımı)

Cyberpunk 2077 – A Like Supreme by SAMURAI (Oyun müziği)

CYBERPUNK 2077 KEANU REEVES'Lİ FRAGMANI

Merakla beklenen oyunun fragmanında Keanu Reeves, "2077'de birini suçlu yapan nedir ? Yakalanmak. Vücudunuz bedelini ödeyebilirse, Night City'de herhangi biri olabilirsiniz… Herhangi bir şey… Öyleyse anı yakala ve sonra da ateşe ver" diyor.

CYBERPUNK 2077 NE ZAMAN ÇIKACAK? CYPERPUNK PLATFORMLARI

Geleceğin dünyasına odaklı rol yapma oyunu Cyberpunk 2077, 19 Kasım'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için Türkçe alt yazı seçeneğiyle çıkacak.

CYBERPUNK 2077 KARAKTERLERİ

Oyunda oynanabilir 3 karakter yer alacak.

Benjamin Völz

Flavia Vinzens

Björn Schalla

Cyberpunk 2077'den yeni video yayınlandı! Cyberpunk 2077 ile Keanu Reeves'i yeniden görüyoruz! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 veya 64-bit Windows 10

DirectX Versiyonu: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i5-3570k or AMD FX-8310

Bellek: 8GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 780 3GB or AMD Radeon RX 470

Depolama: 70 GB HDD (SSD tavsiye edilen)

Cyberpunk 2077 önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

DirectX Versiyonu: DirectX 12

İşlemci: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 3 3200G

Bellek: 12GB

Ekran kartı: Nvidia GTX 1060 6GB or AMD Radeon R9 Fury

Depolama: 70 GB SSD

Cyberpunk 2077'den yeni video yayınlandı! Cyberpunk 2077 ile Keanu Reeves'i yeniden görüyoruz! Cyberpunk 2077 ne zaman çıkacak?

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Haber Yorumları (3)
MURAT: fragman nefis
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OSMAN: enfes bir oyun olacak
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SEMİH: oyun değil sanat bu sanaat
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500
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