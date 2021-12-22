Çuvallı hırsız kameralara yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çuvallı hırsız kameralara yakalandı

Çuvallı hırsız kameralara yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'da çaldığı banka kartı ile 'çuval' giyerek ATM'den para çeken şüpheli, kameralara yakalandı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da çaldığı banka kartı ile 'çuval' giyerek ATM'den para çeken şüpheli, kameralara yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde meydana gelen olayda, banka kartının çalındığını ve ATM'den bin 500 TL tutarında parasının çekildiğini belirten vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. 172 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştiren şahsın tanınmamak amacıyla çuval giydiğini tespit ederken, yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu kimliği belirlenen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

(Hatice Yetmen-İHA)

Çuvallı hırsız kameralara yakalandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detaylarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat"ın detaylarını açıkladı

 Esnaf doların 12 liraya düşmesini 'Recep Tayyip Erdoğan' tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

Esnaf doların 12 liraya düşmesini "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratları eşliğinde halay çekerek kutladı

 Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

Lise öğrencisi 50 TL'ye biyogaz üretti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title