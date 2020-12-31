Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı
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Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı

31.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:53

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayını yaptı. Özdemir, abonelerinin dansöz isteğini kıramayınca şaşırtan bir olay ortaya çıktı. Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sosyal medya kullanıcılarının ısrarlı "Dansöz çıkarılacak mı?" soruları üzerine Özdemir, abonelerine sürpriz yaptı.

"ELBETTE OLACAK HEM DE 12'Yİ BEKLETMEDEN"

Sosyal medya kullanıcıları, "Yayında dansöz olacak mı?" soruları üzerine Özdemir, "Elbette olacak, hem de 12'yi bekletmeden olacak" dedi.

DANSÖZ NURAN DAKİKALARCA DANS ETTİ

Yayına, Dansöz Nuran, evinin salonundan bağlandı ve dakikalarca dans etti.

Cüneyt Özdemir, yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı

"AMAN EBUBEKİR BEY'E SÖYLEMEYİN"

Dans sonrası Özdemir RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i eleştirerek, "Bir şey rica edeceğim aman Ebubekir Bey'e söylemeyin kılıcıyla bizi doğrar" ifadesini kullandı.

Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı
Haber Yorumları (2)
......: biz buna gazeteci diyoruz. . . . . . . . . .
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BEHZAT: Eski yılbaşıları hatırladık iyi ettiniz cüneyt bey tşk.
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500
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